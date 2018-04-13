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У разведчиков ЮВО начались занятия по воздушно-десантной подготовке
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У разведчиков ЮВО начались занятия по воздушно-десантной подготовке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебно-тренировочные прыжки военнослужащие будут совершать с нового модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот 600 — 2000 метров, с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола в 20 секунд.
На горном полигоне Дарьял в Республике Северная Осетия-Алания разведчики Южного военного округа (ЮВО) приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.
Учебно-тренировочные прыжки разведчики будут совершать с нового модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-6 с высот 600 — 2000 метров, с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола в 20 секунд, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на строго ограниченную площадь аэродрома.
Для допуска к совершению прыжков каждому военнослужащему предстоит сдать зачеты по теоретической и практической части с контрольной проверкой на время укладки основного и запасного парашютов.
Военнослужащие совершают правильное отделение из макета вертолета Ми-8, под счет отслеживают правильность раскрытия купола парашюта и четкое приземление на обе ноги сплошной подошвой. На стапелях отрабатываются нестандартные экстремальные ситуации в воздухе и действия военнослужащих при схождении друг на друга, при приземлении на купол товарища, на крышу здания, в высоковольтные провода ЛЭП, в дерево, при отказе основного купола, при запутывании в стропах.
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