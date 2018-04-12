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Разведчики ЮВО в ходе проверки за зимний период обучения держат экзамен на «Тропе разведчика»
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Разведчики ЮВО в ходе проверки за зимний период обучения держат экзамен на «Тропе разведчика» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Тропа разведчика» включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.
В ходе проверки за зимний период обучения военнослужащие разведывательного батальона соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в составе подразделения преодолели километровую «Тропу разведчика» на полигоне Прудбой.
«Тропа разведчика» разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.
Помимо физической выносливости, для преодоления полосы препятствий военнослужащий должен уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и саперных лопаток также входит в один из этапов преодоления полосы препятствий.
Кроме того, разведчикам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы из различных видов оружия, вождения боевых машин пехоты БМП-3 в сложных условиях местности, а также совершить марш-бросок в составе подразделения.
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