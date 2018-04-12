Разведчики ЮВО в ходе проверки за зимний период обучения держат экзамен на «Тропе разведчика»

«Тропа разведчика» включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

В ходе проверки за зимний период обучения военнослужащие разведывательного батальона соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области , в составе подразделения преодолели километровую «Тропу разведчика» на полигоне Прудбой.

«Тропа разведчика» разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, таких как каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений. Все эти элементы должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях.

Помимо физической выносливости, для преодоления полосы препятствий военнослужащий должен уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и саперных лопаток также входит в один из этапов преодоления полосы препятствий.

Кроме того, разведчикам предстоит продемонстрировать навыки стрельбы из различных видов оружия, вождения боевых машин пехоты БМП-3 в сложных условиях местности, а также совершить марш-бросок в составе подразделения.