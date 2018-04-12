Ещё
В Минобороны раскрыли подробности о новейшем транспортнике Ил-112В
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны раскрыли подробности о новейшем транспортнике Ил-112В 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Замглавы оборонного ведомства Юрий Борисов осмотрел новый самолет в Воронеже и уникальные тральщики — в Санкт-Петербурге.
В сборочном цехе Воронежского авиазавода первый опытный Ил-112В обрастает узлами и агрегатами. Военно-транспортный самолет сможет доставлять грузы в самые отдаленные точки и садиться на грунтовые аэродромы.
«Ил-112 может перевозить мелкую военную технику, десантное оборудование. Может быть летающим госпиталем», — рассказал начальник участка сборки Геннадий Болгов.
Новый транспортник должен заменить морально устаревшие, доживающие свой век Ан-24 и Ан-26.
И несмотря на внешнее сходство Ил-112В имеет принципиальные отличия: в нем установлены новые, облегченные турбовинтовые двигатели, цифровая авионика. При массе 15 тонн, он может брать на борт до 50 человек, а дальность его полета может достигать свыше двух тысяч километров.
Конструкторы говорят, что еще на стадии разработки в машину заложен большой потенциал для модернизации.
«При проектировании самолета были заложены современные технологии. Он целиком спроектирован «в цифре», и на нем планируется реализовать новое поколение покупных изделий. Поэтому у Ил-112 время жизни достаточно длительное», — заявил замминистра обороны Юрий Борисов.
Во время посещения ВАСО он раскрыл информацию об объемах закупок новых самолетов для Военно-транспортной авиации.
Впервые подняться в небо Ил-112В должен уже к концу этого года.
В Санкт-Петербурге в цехах Средне-Невского судостроительного завода замглавы оборонного ведомства проверил строительство четырех минных тральщиков проекта «Александрит». Эти корабли могут скрытно обезвредить или уничтожить любую подводную мину.
Корпус новейших тральщиков полностью изготовлен из стеклопластика, поэтому невидим на экранах радаров, на него не реагируют магнитные мины. Он значительно легче и, главное, дешевле цельнометаллических кораблей.
В дальнейшем, этот композитный корпус станет единой платформой для кораблей разных классов.
«Есть уже проекты на бумаге. Флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю за этими проектами большое будущее», — сказал Юрий Борисов.
Первый тральщик этой серии уже несет службу на Балтийском флоте. Второй корабль будет спущен на воду в течение месяца. Еще семь Минобороны РФ получит в ближайшие 9 лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Артиллеристы ЮВО выполнили боевые стрельбы в ходе учения на Северном Кавказе Украинские военные строят понтонные переправы в Донбасс США уверены, что в Думе было применено некое химическое вещество, но не могут назвать его – Госдеп
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву104
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии146
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии136
Суд фактически разрешил курить в самолетах227
Россия определилась с украинской трубой216
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение