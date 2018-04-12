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Опубликовано видео развертывания новейшего американского беспилотника Gremlins
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Опубликовано видео развертывания новейшего американского беспилотника Gremlins 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В сети появились кадры запуска нового беспилотника с борта американского военно-транспортного самолета C-130 Hercules.
Беспилотный аппарат создан в рамках проекта Gremlins, сообщает The Drive.
В 2017 году на выставке Sea-Air-Space компания General Atomics Aeronautical Systems показала полноразмерный прототип беспилотника Small Unmanned Aircraft System, разрабатываемого в рамках программы Gremlins. Сообщалось, что новыми беспилотниками можно будет оснащать военно-транспортные самолеты С-130, ударные дроны MQ-9В, бомбардировщики В-52, В-1, истребители F-16, F-15E, F-18 и другие летательные аппараты.
Прототип, показанный на выставке Sea-Air-Space 2017, можно оснастить разведывательными модулями и датчиками. Аппарат способен преодолевать расстояние до 550 км и находиться в воздухе около часа.
В Агентстве перспективных оборонных проектов Пентагона утверждали, что беспилотники проекта Gremlins будут обеспечивать защиту транспортных самолетов и бомбардировщиков, а также вести разведку либо нести дополнительное вооружение для истребителей. Ожидаемый срок службы каждого аппарата — 20 вылетов.
О начале разработок новых БПЛА проекта Gremlins Пентагон впервые объявил в 2015 году.
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