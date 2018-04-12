Танки и другие прорывные военные технологии Первой мировой войны

Первая мировая война позволила сделать большой шаг, как в развитии военных технологий, так и в организации самого производства, продемонстрировав новые для индустриального общества возможности.

Танки

Впервые в августе 1916 года британские войска во время наступления на Сомме бросили в бой 32 танка. Тогда ни о каком взаимодействии с пехотой, артиллерией и тем более авиацией речь не шла. Да и боевые качества новой техники оказались не на высоте.

Но в считанные месяцы картина на фронте станет меняться — на поле боя будут появляться все более совершенные модели танков, способных производить не только психологический эффект, но и уничтожать огневые точки, бороться с артиллерией противника, а в 1918 году произойдет первый танковый бой. [С-BLOCK]

Количество новой техники будет постоянно расти. И если в первых боях участвовали единицы, то в завершающих сражениях Первой мировой войны со стороны Антанты будут задействованы одновременно десятки и даже сотни танков, а их общий выпуск превысит 9 тысяч.

Танки станут средством развития прорыва, а наиболее ярко роль этого грозного оружия проявится позже — во Второй мировой войне.

Морская авиация

С Первой мировой войной связано и появление морской авиации. Правда, речь об авианосцах еще не шла. Самолеты базировались на специальных авиатранспортах, а взлет и посадка осуществлялась на воду.

В русском флоте наибольшей известностью пользовались авиатранспорты «Орлица» и «Алмаз» (бывший крейсер 2-го ранга, уцелевший при Цусиме). Первоначально использование морской авиации планировалось в разведывательных целях, но вскоре гидросамолеты стали использоваться и для нанесения ударов по надводным целям и береговым сооружениям. [С-BLOCK] Первая успешная атака самолета-торпедоносца состоялась 12 августа 1915 года, когда английским гидросамолетом в результате пуска торпеды был потоплен турецкий транспорт в заливе Ксерос вблизи Дарданелл.

Среди успешных действий русской гидроавиации на Черном море следует отметить удар по порту Зунгулдак, где 24 января 1916 года русскими гидросамолетами был потоплен пароход водоизмещением 7000 тонн, несколько небольших судов, повреждена железнодорожная станция и портовые сооружения.

Первые автоматы

Первая мировая война связана и с созданием первого русского автомата системы Федорова. В условиях окопной войны длинные винтовки с большой дальностью стрельбы были не всегда удобны. Требовался образец, сочетавший скорострельность и небольшие габариты. Особенностью автомата Федорова является то, что он создавался не под промежуточный, а под винтовочный патрон японской винтовки Арисака калибром 6,5 мм.

Такие патроны в огромном количестве поставлялись в Российскую империю. Оружие оснащалось магазином на 25 патронов. Автомат Федорова впервые прошел боевые испытания на Румынском фронте, однако наладить широкое производство оружия удалось намного позже, уже после Гражданской войны. Всего было выпущено более 2300 единиц. Последний случай применения автомата Федорова отмечен в ходе Советско-финской войны под Выборгом

Автомобильный транспорт

Быстрая переброска на мобилизованных в Париже таксомоторах войск на передовую в битве на Марне показала эффективность и необходимость использования автомобильного транспорта в армии.

До Первой мировой войны все зависело от того, насколько слаженно будет действовать железнодорожный транспорт. Но в условиях отсутствия густой сети железных дорог, вся тяжесть переходов и перевозки грузов в прямом и переносном смысле ложилась на плечи солдат и гужевой транспорт.

Использование автотранспорта решало многие проблемы армии, повышая ее мобильность. В то же время Первая мировая война, благодаря выгодным заказам, дала колоссальный толчок в развитии автомобилестроения и способствовала становлению ряда будущих автомобильных гигантов.

Химические войска

Первая мировая война связана и с первым появлением химических войск. Первая же немецкая газовая атака под Ипром показала эффективность и опасность применения нового оружия. Как следствие, с появлением отравляющих газов начинают создаваться и средства защиты, подразделявшуюся на коллективные и индивидуальные. Коллективная защита состояла в создании укрытий и убежищ, а индивидуальная — в обеспечении военнослужащих противогазами. Первоначально химические войска состояли из небольших отдельных подразделений, а в дальнейшем появились целые полки и бригады.