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Путин посетит павильон «Космос»
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Путин посетит павильон «Космос» 

Российская Газета 11 апреля 2018
Фото: Российская Газета
В День космонавтики президент Владимир Путин посетит реконструированный павильон «Космос» на ВДНХ.
На базе этого павильона создан уникальный центр «Космонавтика и авиация».
Владимир Путин осмотрит экспонаты выставки: многие существуют в единственном экземпляре — спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир» из четырех модулей, транспортного грузового корабля «Прогресс», орбитального самолета МАКС и т. д., сообщили в Кремле.
В создании центра «Космонавтика и авиация» приняли участие столичная мэрия, "Роскосмос" и "Ростех", "Объединенная авиастроительная корпорация" и ряд предприятий ОПК.
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