Офицеры российской военной базы в Армении провели в День авиации и космонавтики урок мужества для школьников 

Лётчики поделились с ребятами информацией о жизни и службе, выборе профессии, обучении и подготовке к полётам, выполнении различных задач в воздухе, включая фигуры сложного и высшего пилотажа.
Лётчики Гречко и Гагарин, проходящие службу на российской авиационной военной базе Эребуни в Армении, в День авиации и космонавтики провели для учащихся школы Минобороны России урок мужества.
Офицеры поделились со школьниками информацией о жизни и службе лётчиков соединения, их выборе профессии, обучении и подготовке к полётам, выполнении различных задач в воздухе, включая фигуры сложного и высшего пилотажа, получаемых перегрузках при совершении полётов в стратосферу. Также военнослужащие рассказали о летчиках-космонавтах — своих однофамильцах Юрии Гагарине и Георгии Гречко, которые покорили космос и были удостоены звания Героя Советского Союза.
Завершился урок мужества просмотром документального фильма о военном лётчике Романе Филипове, который пал смертью храбрых в начале текущего года в Сирийской Арабской Республике. Его подвиг навсегда останется в истории. Он самоотверженно боролся с международным терроризмом, защищая свою страну, народ, семью и покой мирных граждан.