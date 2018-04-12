Офицеры российской военной базы в Армении провели в День авиации и космонавтики урок мужества для школьников

Лётчики поделились с ребятами информацией о жизни и службе, выборе профессии, обучении и подготовке к полётам, выполнении различных задач в воздухе, включая фигуры сложного и высшего пилотажа.

Лётчики Гречко Гагарин , проходящие службу на российской авиационной военной базе Эребуни в Армении , в День авиации и космонавтики провели для учащихся школы Минобороны России урок мужества.

Офицеры поделились со школьниками информацией о жизни и службе лётчиков соединения, их выборе профессии, обучении и подготовке к полётам, выполнении различных задач в воздухе, включая фигуры сложного и высшего пилотажа, получаемых перегрузках при совершении полётов в стратосферу. Также военнослужащие рассказали о летчиках-космонавтах — своих однофамильцах Юрии Гагарине и Георгии Гречко, которые покорили космос и были удостоены звания Героя Советского Союза.