СМИ: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» покажут 9 мая на авиапараде над Красной площадью Москвы

К участию в авиационной части Парада Победы 9 мая над Красной площадью Москвы якобы готовится российский истребитель МиГ-31БМ, оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», о которой сообщил в своем послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин 1 марта, информирует британское агентство Jane's.

Англичане утверждают, что на учебном полигоне Алабино в Подмосковье в ходе первой репетиции парада 9 апреля строй самолетов замыкали два истребителя, один из которых оснащен «Кинжалом». Официального подтверждения этому со стороны Минобороны России пока нет.

Напомним, что эта ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря своей уникальной маневренности способна преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Сообщалось, что с 1 декабря прошлого года комплекс уже находится в России на опытно-боевом дежурстве.