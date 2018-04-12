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СМИ: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» покажут 9 мая на авиапараде над Красной площадью Москвы
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Россиянам разрешили курить в самолетах
Россиянам разрешили курить в самолетах

СМИ: Гиперзвуковую ракету «Кинжал» покажут 9 мая на авиапараде над Красной площадью Москвы 

Интересант 1 час назад
К участию в авиационной части Парада Победы 9 мая над Красной площадью Москвы якобы готовится российский истребитель МиГ-31БМ, оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», о которой сообщил в своем послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин 1 марта, информирует британское агентство Jane's.
Англичане утверждают, что на учебном полигоне Алабино в Подмосковье в ходе первой репетиции парада 9 апреля строй самолетов замыкали два истребителя, один из которых оснащен «Кинжалом». Официального подтверждения этому со стороны Минобороны России пока нет.
Напомним, что эта ракета, летящая более чем в 10 раз быстрее звука, благодаря своей уникальной маневренности способна преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Сообщалось, что с 1 декабря прошлого года комплекс уже находится в России на опытно-боевом дежурстве.
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