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Генштаб ВС РФ: средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Генштаб ВС РФ: средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103. Об этом в субботу сообщил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Он также заявил, что жертв среди мирного населения и военных сирийской армии после ракетных ударов США по Сирии, по предварительным данным, нет.
"По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет", — сказал генерал.
Рудской также назвал реакцией на успехи республики в борьбе с международным терроризмом удар США и их союзников по Сирии.
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