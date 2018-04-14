Генштаб ВС РФ: средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету из 103

Он также заявил, что жертв среди мирного населения и военных сирийской армии после ракетных ударов США по Сирии, по предварительным данным, нет.

"По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет", — сказал генерал.

Рудской также назвал реакцией на успехи республики в борьбе с международным терроризмом удар США и их союзников по Сирии.