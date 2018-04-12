Стало известно, когда новейший комплекс «Депривация» выйдет на испытания

Пресс-служба копорации «Уралвагонзавод» сообщила о сроках начала государственных испытаний зенитно-артиллерийского комплекса калибра 57 мм «Деривация-ПВО».

Госиспытания нового зенитно-артиллерийского комплекса калибра 57 мм «Деривация-ПВО» начнутся в этом году, сообщил портал УВЗ со ссылкой на гендиректора компании Александра Потапова

«Комплекс служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа», — пояснили в компании.

В состав ЗРК входит боевая машина со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Есть еще транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также комплект боеприпасов.

«Арсенал «Деривации ПВО» — уникален. Кроме штатных 57-мм снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, в его состав входят новые принципиально снаряды — многофункциональный с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский», — рассказали на УВЗ.

Для ликвидации каждой конкретной мишени, «умная» установка будет индивидуально подбирать наиболее эффективный боеприпас. Она получает целеуказание как с центрального командного пункта, так и самостоятельно.

Зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Он защищен от оптического и радиоэлектронного противодействия.