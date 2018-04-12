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Танкисты российской военной базы в Абхазии уничтожили движущиеся цели условного противника из закрытых огневых позиций
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Танкисты российской военной базы в Абхазии уничтожили движущиеся цели условного противника из закрытых огневых позиций 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Зачетные стрельбы в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проводились как днём, так и ночью с применением приборов ночного видения.
Танкисты российской военной базы в Абхазии выполнили зачетные стрельбы с закрытых огневых позиций на полигоне Майкопский в Адыгее.
Огонь велся по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие. Средняя дальность до мишеней составляла около 2 тыс. м, дистанция ведения огня в движении — 700 м. Выполнение боевых задач усложняли дополнительные вводные. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что потребовало от военнослужащих мгновенной реакции и точности при стрельбе.
Стрельбы проводились как днём, так и ночью с применением приборов ночного видения. Перед практическими занятиями танковые экипажи прошли подготовку на компьютерных динамическо-статических тренажёрах и сдали необходимые нормативы.
В мероприятиях контрольной проверки за зимний период обучения приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3.
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