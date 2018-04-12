Артиллеристы ЮВО выполнили боевые стрельбы в ходе учения на Северном Кавказе

Военнослужащие отработали вопросы ведения огня из реактивных систем залпового огня «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Пион».

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии , провели боевые стрельбы на полигоне Тарское.

В ходе полевого выхода военнослужащие отработали вопросы ведения огня из реактивных систем залпового огня «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Хризантема», 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» и 203-мм самоходных пушек «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Для корректировки огня артиллерийских подразделений активно применялись комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу противника, осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сокращено за счёт применения БЛА.

На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой, в ходе которых будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

На мероприятие привлекались более 300 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники.