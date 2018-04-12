Ещё
Ливанская авиакомпания MEA приостановила полеты через воздушное пространство Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливанская авиакомпания MEA приостановила полеты через воздушное пространство Сирии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бейрут, 12 апреля /Синьхуа/ — Ливанская авиакомпания Middle East Airlines /MEA/ приостановила полеты через воздушное пространство Сирии из-за возможной военной операции США. Об этом заявил в среду министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос.
По его словам, MEA, получив предупреждение Европейского агентства авиационной безопасности, скорректировала маршруты полетов в качестве превентивной меры.
Как сообщают ливанские СМИ, в наибольшей мере были затронуты рейсы в страны Персидского залива. Полеты по новым маршрутам начались в среду в 20:00 по местному времени и продолжатся до полуночи 13 апреля. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Высокопоставленный представитель ООН призвал создать механизм расследования применения химоружия в Сирии Словенский Pipistrel запустил проект по производству самолетов в Китае Минобороны КНР: размещение оборонного оборудования на архипелаге Наньша является естественным правом Китая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой121
Британия созывает СБ ООН104
Меркель определилась с атакой по Сирии165
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии35
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение