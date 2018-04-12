Ливанская авиакомпания MEA приостановила полеты через воздушное пространство Сирии

Бейрут , 12 апреля / Синьхуа / — Ливанская авиакомпания Middle East Airlines /MEA/ приостановила полеты через воздушное пространство Сирии из-за возможной военной операции США . Об этом заявил в среду министр транспорта Ливана Юсеф Фенианос.

По его словам, MEA, получив предупреждение Европейского агентства авиационной безопасности, скорректировала маршруты полетов в качестве превентивной меры.

Как сообщают ливанские СМИ, в наибольшей мере были затронуты рейсы в страны Персидского залива. Полеты по новым маршрутам начались в среду в 20:00 по местному времени и продолжатся до полуночи 13 апреля. —0—