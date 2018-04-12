На российской военной базе в Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню авиации и космонавтики

В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах были организованы тематические выставки картин, фотоэкспозиции, демонстрации документальных и художественных фильмов, посвященные первому полету человека в космос.

На российской военной базе в Армении прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню авиации и космонавтики. В Гюмрийском и Ереванском гарнизонах для военнослужащих, дипломатического корпуса, представителей силовых структур двух стран, школьников, юнармейцев и представителей администрации Гюмри были организованы тематические выставки картин, написанных известными художниками, фотоэкспозиция «Открытый космос», демонстрации документальных и художественных фильмов, посвященных первому полету человека в космическое пространство.

На военном аэродроме Эребуни в Ереване школьники и студенты российско-армянских учебных заведений ознакомились с жизнью и бытом летного состава истребительной авиации соединения, увидели экипировку пилотов и инженерно-технического состава, подготовку летчиков и самолетов к полетам.

«Подготовка летчиков-истребителей имеет сходство с подготовкой летчиков-космонавтов. В зимнем и летнем периоде обучения пилоты МиГ-29 регулярно летают в стратосферу и в летные дни проводят в небе по 10 часов, выполняя различные учебно-боевые задачи», — отметил командир российской авиабазы полковник Александр Петров

Летный состав истребительной эскадрильи в рамках праздничных мероприятий продемонстрировали зрителям элементы сложного и высшего пилотажа на предельно малых высотах. Летчики в небе над Арменией одиночно, а также в составе пар и звеньев на самолетах МиГ-29 выполнили боевые развороты, «бочку», «змейку», петлю Нестерова, «горку», «колокол» и другие фигуры.