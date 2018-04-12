Космонавт Рыжиков: В детстве космос казался чем-то недостижимым

Сергей Рыжиков. Как мечта о полете в космос становится реальностью, в студии телеканала «МИР 24» рассказал космонавт, испытатель «Роскосмоса»

— Вы вернулись из космоса год назад — в апреле 2017-го. Ваш полете продолжался 173 дня. Как вы попали в отряд космонавтов, это была мечта детства?

Сергей Рыжиков: Как многие мальчишки моего поколения, я мечтал стать летчиком, потом задумался о космонавтике. Я готовился к поступлению в летное училище, потому что космос казался чем-то недостижимым. Я мечтал о службе в авиации и добился своего, я служил. Случайно узнал, что будет проводиться очередной отбор в отряд космонавтов, и решил попробовать.

— Вы были командиром транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02». Как управляется корабль — это штурвал, джойстики?

Сергей Рыжиков: Космическим кораблем управляют два контура — бортовой и наземный. Часть управления осуществляется за счет того, что кораблю изначально придается определенная форма и параметры орбиты, по которой он движется. С Земли закладывается программа, а в случае необходимости, при сбоях в работе автоматики экипаж может вручную осуществлять динамический режим. Управляется корабль с помощью двух ручек управления. Они выглядят несколько архаично, но свою задачу выполняют эффективно.

— За полгода на орбите какие научные эксперименты вы провели?

Сергей Рыжиков: Научные эксперименты — это основная задача любой экспедиции. В нашем случае мы выполняли 54 эксперимента. Это занимало порядка 40% всего рабочего времени. В частности, мы провели ряд экспериментов по материаловедению и физико-химическим процессам в космосе.

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