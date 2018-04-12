Первые 3 сеанса в павильон «Космос» по вторникам будут бесплатны для пенсионеров

Каждый вторник первые три сеанса в павильон «Космос», который после реставрации открылся 12 апреля на ВДНХ, будут бесплатными для граждан пенсионного возраста. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли центр «Космонавтика и авиация» в отреставрированном павильоне «Космос».

Специально для нового центра были созданы порядка 50 выставочных объектов. Посетители смогут увидеть спускаемый аппарат корабля «Восток-1», на котором Юрий Гагарин вернулся на Землю, масштабные макеты орбитального комплекса «Мир» или транспортный грузовой корабль «Прогресс».

Проведена полная реконструкция и самого павильона. Вся территория ВДНХ в четверг также оформлена празднично. Рядом с ракетой появились макеты планет, а также установлена огромная фигура космонавта.