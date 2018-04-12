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Словенский Pipistrel запустил проект по производству самолетов в Китае
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Словенский Pipistrel запустил проект по производству самолетов в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 12 апреля /Синьхуа/ — Словенский производитель ультралегких самолетов Pipistrel в среду в восточнокитайской провинции Цзянсу провел церемонию закладки первого камня своей новой производственной базы.
Проект стоимостью в 5 млрд юаней /около 800 млн долларов США/ предусматривает строительство производственной линии, аэропорта, школы авиационной подготовки, выставочного и логистического центров.
Проект планируется завершить в 2024 году на базе авиапромышленного парка города Цзюйжун.
Иво Боскарол, ответственный за проект представитель компании Pipistrel, сообщил, что проектная мощность новой производственной базы составит 300 самолетов с электрической и гибридной силовой установкой в год.
Мэр города Пань Цюнь пообещал, что городское правительство предоставит качественные услуги для обеспечения успешного осуществления проекта.
Данный проект был подписан городом Цзюйжун и компанией Pipistrel в декабре 2017 года.
Компания Pipistrel была создана в 1989 году в качестве первого частного производителя летательных аппаратов в бывшей Югославии. Четыре модели самолетов данной компании прошли квалификацию Китайского управления гражданской авиации. -0-
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