Ещё
В «Брамос» планируют создать гиперзвуковое оружие в течение пяти-семи лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В «Брамос» планируют создать гиперзвуковое оружие в течение пяти-семи лет 

РИА Новости 1 час назад
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр — РИА Новости. Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace надеется в течение пяти-семи лет завершить создание новейшего гиперзвукового оружия, заявил РИА Новости генеральный директор компании Судхир Мишра.
"Мы хотим увеличить скорость ракет «БраМос». Вместе с увеличением дальности их полета мы надеемся увеличить скорость ракет примерно до 3,5 махов (около 4300 километров в час). Мы сделаем это в течение одного года. Затем мы хотим достичь цифры в 5 махов (порядка 6174 километров в час), увеличив эффективность двигателя. А в более далекой перспективе, в течение пяти-семи лет мы рассчитываем увеличить скорость ракет до гиперзвуковой", — сказал Мишра «на полях» проходящей в индийском Ченнаи международной выставки вооружений Defexpo-2018.
"Сейчас существует много видов оружия, которое имеет гиперзвуковую скорость, однако немногие из них можно эффективно контролировать. Мы же хотим создать контролируемое гиперзвуковое оружие. Надеемся, что в течение 5-7 лет нам удастся сделать это", — добавил он.
Кроме того, по словам Мишры, в планы компании входит увеличение гарантированного срока хранения в ТПК (транспортно-пусковых контейнерах), который на сегодняшний день составляет порядка 10 лет.
"Нам необходимо проводить исследования по увеличению этого срока. Мы будем это делать, применяя различные технологии. Это станет для нас определенным вызовом в области инженерии", — отметил Мишра.
РИА Новости: последние новости
Сирия вновь подтвердила, что не имеет химоружия и осуждает его применение ВМФ может перейти к кораблям на единой композитной платформе Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии152
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»190
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса308
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию123
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство15
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес Общество
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение