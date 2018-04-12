В «Брамос» планируют создать гиперзвуковое оружие в течение пяти-семи лет

ЧЕННАИ ( Индия ), 12 апр — РИА Новости . Совместное российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace надеется в течение пяти-семи лет завершить создание новейшего гиперзвукового оружия, заявил РИА Новости генеральный директор компании Судхир Мишра.

"Мы хотим увеличить скорость ракет «БраМос». Вместе с увеличением дальности их полета мы надеемся увеличить скорость ракет примерно до 3,5 махов (около 4300 километров в час). Мы сделаем это в течение одного года. Затем мы хотим достичь цифры в 5 махов (порядка 6174 километров в час), увеличив эффективность двигателя. А в более далекой перспективе, в течение пяти-семи лет мы рассчитываем увеличить скорость ракет до гиперзвуковой", — сказал Мишра «на полях» проходящей в индийском Ченнаи международной выставки вооружений Defexpo-2018.

"Сейчас существует много видов оружия, которое имеет гиперзвуковую скорость, однако немногие из них можно эффективно контролировать. Мы же хотим создать контролируемое гиперзвуковое оружие. Надеемся, что в течение 5-7 лет нам удастся сделать это", — добавил он.

Кроме того, по словам Мишры, в планы компании входит увеличение гарантированного срока хранения в ТПК (транспортно-пусковых контейнерах), который на сегодняшний день составляет порядка 10 лет.

"Нам необходимо проводить исследования по увеличению этого срока. Мы будем это делать, применяя различные технологии. Это станет для нас определенным вызовом в области инженерии", — отметил Мишра.