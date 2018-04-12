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Пермские инженеры презентуют вертолетный двигатель
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Пермские инженеры презентуют вертолетный двигатель 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Форум пройдет с 19 по 20 апреля. Губернатор Максим Решетников отметил, что в этом году форум будет посвящен не только общимвопросам, но решению конкретных задач: «Программа форума учитывает три основных направления развития нашей промышленности: повышение производительности труда, кооперация, цифровизация производства. В прошлые годы мы говорили по большей части в целом о промышленной политике, в этом году поговорим о решении конкретных задач. В этом году увеличиваем практическую ценность форума. В частности, соберемся с советом директоров промышленных предприятий в расширенном составе, обсудим первые итоги по программе повышения производительности труда и большую программу по цифровизации производства», — приводит его слова пресс-служба правительства региона.
Прикамские инженеры представят ракетный двигатель РД275, авиационный двигатель ПД-14 и вертолетный двигатель ВК-800СВ. который ранее не выставлялся. В этом году одна из отличительных особенностей форума — работы выездных площадок.
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