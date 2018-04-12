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«Уралвагонзавод» рассекретил «Деривацию»
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«Уралвагонзавод» рассекретил «Деривацию» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
«Уралвагонзавод» рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО», государственные испытания нового модуля калибра 57 миллиметров, разработанного нижегородской компанией «Буревестник», планируется начать в 2018 году. Об этом на выставке Defexpo India-2018 в Ченнаи (Индия) рассказал генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, сообщает T-Digest.
Зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» включает боевую машину на базе шасси от новейшей БМП-3, усиленную блоками динамической защиты, на которую установлен необитаемый автоматический боевой модуль со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Также в комплекс входит транспортно-загрузочная и ремонтная машины и набор боеприпасов.
Кроме штатных 57-миллиметровых снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, в состав арсенала «Деривация-ПВО» входят многофункциональный снаряд с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский снаряд.
«Деривация-ПВО» служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа. Машина получает целеуказание с центрального командного пункта или самостоятельно. Система способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели. Зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Как отмечает издание «Уралвагонзавода», проект был закрытым, и только на Defexpo India 2018 облик комплекса рассекретили.
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