ВМФ может перейти к кораблям на единой композитной платформе

"Есть уже проекты на бумаге, флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю, что за этим очень большое будущее. Потребность в таких материалах есть. Чисто отечественная технология создания надстроек и корпусов из стеклопластика — очень перспективная", — сказал Борисов журналистам в ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода

По его словам, отрадно, что завод провел очень масштабную реконструкцию и воссоздан заново. Строится новая площадка для спуска судов длиной 100 метров и шириной 17 метров. Кроме того, созданы два цеха финальной сборки корпусов.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны. Предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.

Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.