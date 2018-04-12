В Международном противоминном центре проведено совещание по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России

Были обсуждены планы дальнейшей совместной работы неправительственных организаций и инженерных войск Вооруженных Сил в рамках выполнения различного рода задач, связанных с работами по разминированию.

На базе Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации проведено совещание по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России.

С докладами выступили руководящий состав инженерных войск Вооруженных Сил, специалисты Международного противоминного центра, представители ряда коммерческих организаций.

По окончании мероприятия его участники ознакомились с инфраструктурой Центра, учебно-материальной базой, организацией подготовки специалистов в области разминирования с показом практических действий. Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Константин Смешко возложил цветы к памятнику «Воинам саперам», расположенному на территории центра.

В ходе совещания были обсуждены планы дальнейшей совместной работы неправительственных организаций и инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках выполнения задач по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов на территории страны