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В Международном противоминном центре проведено совещание по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России
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В Международном противоминном центре проведено совещание по очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Были обсуждены планы дальнейшей совместной работы неправительственных организаций и инженерных войск Вооруженных Сил в рамках выполнения различного рода задач, связанных с работами по разминированию.
На базе Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации проведено совещание по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов на территории России.
С докладами выступили руководящий состав инженерных войск Вооруженных Сил, специалисты Международного противоминного центра, представители ряда коммерческих организаций.
По окончании мероприятия его участники ознакомились с инфраструктурой Центра, учебно-материальной базой, организацией подготовки специалистов в области разминирования с показом практических действий. Заместитель начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Константин Смешко возложил цветы к памятнику «Воинам саперам», расположенному на территории центра.
В ходе совещания были обсуждены планы дальнейшей совместной работы неправительственных организаций и инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках выполнения задач по разминированию и очистке местности от взрывоопасных предметов на территории страны
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