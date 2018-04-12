Минобороны назвало сроки возвращения в строй «Адмирала Кузнецова»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» должен вернуться в состав флота после ремонта в 2021 году, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов

«Авианосец будет проходить ремонт, замену всех котлов, оборудования. Есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот», — передает РИА «Новости» слова Борисова.

Минобороны уточнили, что ремонт авианосца пройдет на Мурманском судоремонтном заводе. Он сообщил также, что Минобороны рассчитывает получить девять тральщиков нового поколения из стеклопластика к 2027 году. «В государственной программе вооружения до 2027 года всего девять таких тральщиков, практически по одному тральщику в год мы будем получать. Семь у нас уже законтрактовано, продукция очень востребованная», — заявил Борисов в ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода . По его словам, потенциально завод позволяет строить два тральщика в год.

Тральщики проекта 12700 представляют новое поколение кораблей противоминной обороны и предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Водоизмещение составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина –10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. Напомним, 1 апреля источник в ОПК сообщил, что в апреле планируется подписание контракта на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», из ремонта он выйдет гораздо раньше, чем планировалось.