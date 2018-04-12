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Власти ЛНР объяснили подготовку военной техники
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Власти ЛНР объяснили подготовку военной техники 

РИА Новости 1 час назад
ЛУГАНСК, 12 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики начала подготовку военной техники к параду Победы 9 мая в Луганске, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, опровергнув заявления украинских СМИ о подготовке техники к боевым действиям.
"Мы посетили место стоянки техники, которая будет участвовать в параде Победы. Хочу развеять те мифы, которые сейчас активно муссируются в украинских СМИ, что мы сейчас стягиваем технику к Луганску для наступления", — заявил официальный представитель Народной милиции, подполковник Андрей Марочко.
Он уточнил, что Народная милиция уже уведомила представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, что в праздничном параде 9 мая будет участвовать военная техника.
Он уточнил, что данная техника была выведена из постоянного пункта дислокации только для участия в параде.
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