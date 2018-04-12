Ещё
Война в Сирии показала важность современных «мостовых танков»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Война в Сирии показала важность современных «мостовых танков» 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Боевые действия последних месяцев в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что части сухопутных войск не могут действовать эффективно без современных танковых мостоукладчиков.
Такая техника активно применялась в ходе наступления в районе Дейр-эз-Зора, а также во время широкомасштабной операции против террористов в Восточной Гуте. Так, в окрестностях Дамаска штурмующим подразделениям пришлось столкнуться со значительным числом каналов, размеры которых превышали ширину танка Т-72. Как правило, такие преграды были заполнены водой.
Поэтому вперед были брошены мостовые танки. Но техника, созданная на базе средних Т-55 — МТУ-20, к сожалению, устарела, она обладает слабой по современным меркам броневой защитой, которая не способна противостоять даже противотанковым средствам прошлых поколений. К тому же сами мосты оказались недостаточно надежными. В результате была потеряна одна из таких инженерных машин, что на первоначальном этапе сорвало развитие атаки.
По мнению военных экспертов, все было бы иначе, если на месте машины-ветерана был применен современный мостоукладчик МТУ-90М, который создан в Омске, как понятно из названия, на шасси основного боевого танка Т-90 с противоснарядной броней.
Длина пролетной части составляет 20 м. В конструкции вместо не оправдавшего себя алюминия применена специальная сталь. Грузоподъемность составляет 60 т. Время установки 2,5-3 минуты. Максимальная скорость движения — 60 км/ч. Экипаж — 2 человека. МТУ-90М приказом министра обороны России принят на снабжение вооруженных сил РФ.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии Военные США рапортовали о готовности атаковать Сирию Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность суверенитета Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса114
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому131
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ132
«Судный день» стал на минуту ближе159
Улюкаев удивил тюремным досугом63
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
00:54
Абхазия вступила в «Клуб друзей Крыма»
Политика
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение