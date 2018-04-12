Война в Сирии показала важность современных «мостовых танков»

Боевые действия последних месяцев в Сирии в очередной раз продемонстрировали, что части сухопутных войск не могут действовать эффективно без современных танковых мостоукладчиков.

Такая техника активно применялась в ходе наступления в районе Дейр-эз-Зора, а также во время широкомасштабной операции против террористов в Восточной Гуте. Так, в окрестностях Дамаска штурмующим подразделениям пришлось столкнуться со значительным числом каналов, размеры которых превышали ширину танка Т-72. Как правило, такие преграды были заполнены водой.

Поэтому вперед были брошены мостовые танки. Но техника, созданная на базе средних Т-55 — МТУ-20, к сожалению, устарела, она обладает слабой по современным меркам броневой защитой, которая не способна противостоять даже противотанковым средствам прошлых поколений. К тому же сами мосты оказались недостаточно надежными. В результате была потеряна одна из таких инженерных машин, что на первоначальном этапе сорвало развитие атаки.

По мнению военных экспертов, все было бы иначе, если на месте машины-ветерана был применен современный мостоукладчик МТУ-90М, который создан в Омске , как понятно из названия, на шасси основного боевого танка Т-90 с противоснарядной броней.