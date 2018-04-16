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Лавров рассказал о планах России отправить в Сирию комплексы С-300
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Лавров рассказал о планах России отправить в Сирию комплексы С-300 

Парламентская газета 12 часов назад
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС в понедельник сообщил, что Россия готова рассмотреть все варианты для укрепления обороноспособности Сирии, включая поставки зенитных ракетных комплексов С-300.
«Несколько лет назад по просьбе наших партнеров мы решили не поставлять комплекс С-300 в Сирию. Теперь же, после этого возмутительного акта агрессии со стороны США, Франции и Великобритании, мы будем рассматривать варианты обеспечения безопасности Сирии», — заявил дипломат.
Лавров также отметил готовность России рассмотреть любые способы помочь сирийской армии сдержать агрессию.
В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе после сокращения группировки ВС России на авиабазе Хмеймим сохранилась мощная система ПРО, включая зенитные ракетные комплексы С-400.
14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии, выпустив по её территории 103 ракеты. По данным российского Генштаба, сирийская ПВО смогла поразить 71 из них на подлёте к целям.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя удар по Сирии, назвал его актом агрессии против суверенного государства, с учётом факта, что ни российские военные эксперты, ни проживающие в городе Дума жители не подтвердили проведение химической атаки с городе Дума, ставшей предлогом для нанесения ударов.
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