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Генеральный секретарь ОДКБ назвал приоритетную задачу организации
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Генеральный секретарь ОДКБ назвал приоритетную задачу организации 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров назвал приоритетной задачей организации укрепление силового потенциала, сообщается в среду на сайте ОДКБ.
"Приоритетной для нас является задача дальнейшего укрепления силового потенциала ОДКБ. Помимо повышения боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ будет сосредоточено внимание на развитии навыков в решении антитеррористических задач", — заявил Хачатуров на заседании Совета парламентской Ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге.
Как уточнил Хачатуров, повышение боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ планируется за счет оптимизации боевой учебы, оснащения передовыми образцами вооружения, военной и специальной техники, совершенствования систем управления и всестороннего обеспечения.
Хачатуров также заявил о необходимости проведения рабочих встреч председателей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ на полях сессий Парламентской ассамблеи организации.
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