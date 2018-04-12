Генеральный секретарь ОДКБ назвал приоритетную задачу организации

"Приоритетной для нас является задача дальнейшего укрепления силового потенциала ОДКБ. Помимо повышения боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ будет сосредоточено внимание на развитии навыков в решении антитеррористических задач", — заявил Хачатуров на заседании Совета парламентской Ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге

Как уточнил Хачатуров, повышение боевых возможностей Коллективных сил ОДКБ планируется за счет оптимизации боевой учебы, оснащения передовыми образцами вооружения, военной и специальной техники, совершенствования систем управления и всестороннего обеспечения.

Хачатуров также заявил о необходимости проведения рабочих встреч председателей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ на полях сессий Парламентской ассамблеи организации.