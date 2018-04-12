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Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео
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Танки уничтожают «противника» в сложных условиях Крайнего Севера: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выполнение боевых задач наводчиков и командиров боевых машин осложнялось плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки.
На Камчатке танковая рота соединения морской пехоты Тихоокеанского флота разгромила превосходящие силы условного противника в сложнейших условиях на полигоне Радыгино, сообщили в Минобороны РФ.
«Огонь вели из модернизированных танков Т-80 БВ, специально адаптированных под условия Крайнего севера», — пояснили в ведомстве.
Во время выполнения стрельб танкисты совершенствовали навыки ведения огня на ходу по появляющимся и движущимся наземным целям. Средняя дальность до мишеней составляла около двух километров.
«Выполнение боевых задач наводчиков и командиров танков усложнялось плохой видимостью и постоянной сменой мишенной обстановки, что требовало от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе», — рассказали в Минобороны.
Во время учебного боя танкисты на практике освоили такие тактические приемы как танковые засады, совершение маневра во фланг и тыл противника, а также ведение рейдовых действий.
Кроме того, механики-водители отработали на полигоне навыки вождения техники на труднопроходимой местности с глубиной снега больше метра.
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