На Ставрополье спецназ уничтожил беспилотники из «Арбалета»

Спецназ подразделений Южного военного округа провел на Ставрополье тактико-специальные учения по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Стрельба по беспилотникам велась из новейшего комплекса с дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ», установленном на бронемавтомобиль «Тигр». Об этом «РГ» сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев

— Группы спецназа отработали нормативы по обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тысяч метров со сменой огневой позиции, а также совершению марша на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи. В нынешнем году в воинскую часть дополнительно поставлено более десяти бронеавтомобилей «Тигр», оснащенных комплексом с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ», — отметил он.

По словам военных, комплекс способен обнаружить и распознать цель на дальности не менее 2 500 метров. Он оснащен тепловизорной камерой и лазерным дальномером. Боевой модуль вооружен 12,7-мм пулеметом «Корд» и может вращаться на 360 градусов в горизонтальной плоскости.