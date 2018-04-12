Пентагон промолчал о полете самолета «Судного дня» 

Министерство обороны США не подтверждает и не опровергает информацию о поднявшемся в воздух самолете E-4B (И-4 Би), получившим название самолета «Судного дня». Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон сообщил ТАСС, что не может комментировать эту тему.
«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, [различные] виды Вооруженных сил [США] выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций", — сказал он.