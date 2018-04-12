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Пентагон промолчал о полете самолета «Судного дня»
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Пентагон промолчал о полете самолета «Судного дня» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Министерство обороны США не подтверждает и не опровергает информацию о поднявшемся в воздух самолете E-4B (И-4 Би), получившим название самолета «Судного дня». Сотрудник пресс-службы Пентагона Том Кроссон сообщил ТАСС, что не может комментировать эту тему.
«Могу сказать, что не в состоянии передать никакую информацию об этом полете. Как вы можете себе представить, [различные] виды Вооруженных сил [США] выполняют каждый день многочисленные миссии, используя многочисленные типы летательных аппаратов по различным причинам. Мы, как правило, не обсуждаем особенности своих воздушных операций", — сказал он.
В среду в твиттере распространились сообщения о том, что Boeing E-4B взлетел с базы Райт-Пэттерсон в штате Огайо. Самолет предназначен в том числе для использования правительством страны в случае ядерного военного конфликта, отмечает Ura.ru.
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