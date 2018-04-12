Стратеги: Американский «Копьеносец» берет в прицел русского «Белого лебедя»

На фоне нарастающего напряжения в отношениях между Россией США , подготовки Вашингтона и его сателлитов к удару по Сирии журнал The National Interest сравнил наш стратегический ракетоносец Ту-160 с американским бомбардировщиком Rockwell International B-1B Lancer («Копьеносец»). Сравнение, конечно, не вполне корректное, поскольку перед этими машинами ставятся различные задачи. Российский самолет создавался в качестве воздушной составляющей ядерной триады и предназначался в первую очередь для боевого патрулирования с ядерными ракетами в отсеках.

Американский стратегический бомбардировщик затевался тоже для этих целей. Однако «что-то пошло не так» и самолет стал носителем обычного оружия, которое используется в обычных и перманентных для США военных действиях во всех частях мира, кроме Антарктиды и Австралии . Вломился он в 1999 году и в Европу, когда была развязана интервенция против Белграда.

И хоть американское издание называет эти самолеты очень похожими, по-настоящему у них общие лишь два момента. Во-первых, изменяемая геометрия крыла. Во-вторых, оба они относятся к классу стратегических машин. То есть имеют большую дальность, а также способны нести многотонную полезную нагрузку в виде бомб и ракет.

История В1 развивалась зигзагами. Вначале сделали четыре опытных образца, которые получили название В-1А. Этот самолет отличает высокая скорость, равная 2300 км/ч. Он предназначался для прорыва советской ПВО на большой высоте и с максимальной скоростью.

Однако по мере того, как Советский Союз существенно повышал боевые возможности своих ЗРК, американцем стало понятно, что В-1А не способен ничего противопоставить русским зенитным ракетам. А, значит, шансы на прорыв у него крайне низкие.

И тогда начали делать В-1В, который должен был прорывать противовоздушную оборону на низких высотах с огибанием рельефа местности. При этом использовали специальное покрытие, которое снижает радиолокационную заметность. Высокая скорость на высоте ему не требовалась, поэтому ее урезали до 1300 км/ч. У земли у самолета дозвуковая скорость. Самолет оснастили ядерным оружием. То есть сделали его по-настоящему стратегическим.

К концу 80-х годов построили 100 самолетов (осталось 66). Количество вполне достаточное для того, чтобы начать отправлять на покой старослужащие бомбардировщики В-52.

После окончания холодной войны в связи с договоренностями с Советским Союзом с бомбардировщика сняли ядерное оружие. После чего он начал широко использоваться против заведомо более слабого противника. Прежде всего, в Афганистане Ираке (дважды).

Ту-160 с некоторых пор также используется не только в качестве носителя ядерного оружия. Что былос блеском продемонстрировано в Сирии. И вот в таком качестве его можно попытать сравнить с американским самолетом. При этом даже нет особой нужды заглядывать в характеристики «американца», хоть ниже мы их и приведем.

Дело в том, что Ту-160 по всем параметрам, кроме малозаметности, превосходит все бомбардировщики мира. У него самая высокая скорость, самая большая полезная нагрузка, самая высокая тяга двигателей, ему нет равных по предельной высоте полета, по боевому радиусу, по энерговооруженности, по продолжительности полета.

Ни один самолет мира, кроме двух российских — Ту-22М3 и Ту-95, не может сравниться с «Белым лебедем», как называют Ту-160, по ракетному вооружению. Есть «старая» ракета Х-55, использующаяся с середины 80-х годов. Ее дальность равна 2500 км. Модификация Х-55СМ улетает на 1000 км дальше. В новой, уже советской разработке, Х-555 максимальное отклонение от цели снижено до 20 м, а масса БЧ увеличена до 410 кг. При этом дальность уменьшилось до 2000 км, но с конформными топливными баками она равна 2500 км.

У американского бомбардировщика в вооружении преобладают бомбы. Есть среди них и планирующие, но они по дальности рядом не стоят с российскими ракетами. А единственная американская авиационная ракета AGM-158B JASSM-ER способна улетать на 980 км.

Кстати, стремление американских военных делать стратегический бомбардировщик с ядерным оружием, который должен во что бы то ни стало прорывать ПВО противника, объясняется тем, что в качестве ядерного боеприпаса используется свободнопадающая бомба В61. И лишь ее последняя модификация, которая должна появиться в 2020 году, должна быть планирующей.

При этом Россия еще дальше оторвалась от США по ракетному оружию. Неоднократно применявшаяся в Сирии «Белым лебедем» ракета Х-101 имеет дальность 5500 км. Такой же дальностью обладает и Х-102 с термоядерной боевой частью. Тут говорить о необходимости прорыва ПРО абсолютно бессмысленно.

The National Interest с грустью говорит о том, что усилия конструкторов по части повышения неуязвимости самолета были потрачены впустую: «B-1B больше не может сражаться в сильно защищенном воздушном пространстве». То есть уже не имеет принципиального значения и способность осуществлять полет на высоте до 60 метров с огибанием рельефа местности, и некоторое снижение заметности за счет специализированного покрытия. Кстати, у «Белого лебедя» тоже есть аналогичное покрытие. При современном качестве зенитных комплексов все это бесполезно. И высота полета не столь низкая, благодаря чему с B-1B может справиться не только ЗРК «Тор» ближнего действия, но и «Бук» средней дальности.

The National Interest уповает на использование своих сравнительно дальнобойных ракет. Но при этом бомбы остаются среди вооружения «Копьеносца», чтобы сбрасывать их на позиции противника, не имеющего противовоздушной обороны.

Однако ни одного инженерного продукта без достоинств не может быть. К ним следует отнести высокую точность американских ракет AGM-158B JASSM-ER. Их круговое вероятное отклонение (КВО) от цели составляет 3 метра. У Х-555 эта величина составляет 20 метров. Лучше ситуация у Х-101 — 10 метров. При условии, что БЧ этой ракеты весит 400 кг, показатель высокий.

Однако предполагается существенно улучшить характеристики «Белого лебедя», выпустив в следующем десятилетии модификацию Ту-160М2. Ее возможности, по утверждению американского издания, возрастут на 60%. Представители КРЭТ , создающие авионику для нового самолета, настаивают на двукратном и даже более увеличении.

Появится новый двигатель, более экономичный и мощный, что приведет к увеличению и скорости полета, и дальности. Появится мощная станция самообороны, которая, как утверждают разработчики, защитит самолет от всех угроз и с неба, и с земли. Будет установлена РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Новая система управления вооружением позволит повысить точность нанесения ударов по наземным целям. Будет стеклянная кабина и прочие «удобства», которые полагаются самолетам пятого поколения.

При этом The National Interest почему-то скромно умалчивает о том, что и компания Boeing , поглотившая Rockwell International, предполагает выпустить новую модификацию самолета — B-1R. Это будет очень глубокая модернизация. Будет пересмотрен планер. Установлены новые двигатели, благодаря чему бомбардировщик разгонят на форсаже до скорости в 2,2М. Правда, при этом дальность уменьшится на 20%.

Предполагается, что B-1R сможет отбивать атаки истребителей. Для чего в состав вооружения вводятся ракеты класса «воздух-воздух», а также типично истребительская РЛС с АФАР. О сроках появлениях этого самолета не сообщается. Вполне возможно он пересечется во времени с перспективным дозвуковым бомбардировщиком-невидимкой В-21, о котором уже давно говорят в США.

ЛТХ Ту-160 и В-1В Максимальная взлетная масса, кг: 275000 — 216365

Максимальная тяга двигателей, кгс: 4×25000 — 4×14000

Масса топлива, кг: 148000 — н/д Максимальная скорость, км/ч: 2230 — 1328

Практическая дальность без дозаправки, км: 14000 — 12000

Длительность полета без дозаправки, ч: 15 — н/д Практический потолок, м: 21000 — 18200

Максимальная боевая нагрузка, т: 45 — 34 Международное положение: Путин призвал к здравому смыслу после слов Трампа о ракетном ударе