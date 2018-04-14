Италия дала понять союзникам, что не предоставит свои базы для удара по Сирии

РИМ , 14 апреля. / ТАСС /. Италия ясно дала понять свои союзникам, что не может предоставить свои базы для нанесения ударов по Сирии . Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Ракетный удар был произведен США и некоторыми европейскими странами. Это союзные страны, наши связи с США тесные и особые, но в этот раз мы настаивали и дали понять, что логистическая помощь [со стороны Италии] не может подразумевать, что удары могли осуществляться с территории [нашей] страны", — сказал Джентилони.

Он добавил, что ракетный удар по Сирии не должен стать началом эскалации военного конфликта.

"Сейчас не момент для эскалации, настал момент для дипломатии, чтобы дать Сирии демократию и плюрализм после семи лет страшного конфликта", — сказал Джентилони.