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Италия дала понять союзникам, что не предоставит свои базы для удара по Сирии
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Италия дала понять союзникам, что не предоставит свои базы для удара по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Италия ясно дала понять свои союзникам, что не может предоставить свои базы для нанесения ударов по Сирии. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
"Ракетный удар был произведен США и некоторыми европейскими странами. Это союзные страны, наши связи с США тесные и особые, но в этот раз мы настаивали и дали понять, что логистическая помощь [со стороны Италии] не может подразумевать, что удары могли осуществляться с территории [нашей] страны", — сказал Джентилони.
Он добавил, что ракетный удар по Сирии не должен стать началом эскалации военного конфликта.
"Сейчас не момент для эскалации, настал момент для дипломатии, чтобы дать Сирии демократию и плюрализм после семи лет страшного конфликта", — сказал Джентилони.
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 Ещё 6 источников 
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