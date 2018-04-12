Прокуратура в Крыму начала проверку после получения пробоины прогулочным катером

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 апреля. / ТАСС /. Севастопольская транспортная прокуратура начала проверку из-за получения прогулочным катером, на борту которого находились 10 пассажиров и капитан, пробоины, сообщается в четверг на сайте Южной транспортной прокуратуры.

"В связи с инцидентом Севастопольской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации морского транспорта, соблюдения судовладельцем лицензионных условий и требований при перевозке пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в акватории Севастопольской бухты 10 апреля около 12:00 мск у памятника «Затопленным кораблям». Пробоину получило маломерное судно «ЭОЛ», осуществлявшее морские прогулки.

На борту находились 10 пассажиров и капитан, которые при проведении спасательной операции эвакуированы, пострадавших нет.