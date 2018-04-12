Как поплавать в Крыму на собственном катере и не потерять судно: инструкция

Твоя страна — вернула Крым в лоно Родины.

Ты — в свой законный отпуск желаешь поехать к тёплому морю.

Ты — в свой законный отпуск желаешь взять с собой катер, чтобы с воды обозревать красоты местной природы.

Ты — думаешь что просто так приехал в Крым, спустил лодку на воду, и плыви вдоль крымских берегов, рыбачь ставриду, воображая себя беглым подпольщиком или белым офицером, покидающим Остров Крым.

На самом деле всё обстоит ни хрена не так.

Если ты приехал в Крым с лодкой, то первым делом её следует приписать к местному яхт-клубу. Как это делать и сколько будет стоить — курите интернет. Но пару тысяч ты уже сразу отдашь.

После этого ты должен поехать к местной погранзаставе и зарегистрировать у погранцов своё плавсредство. Для этого нужно:

Судовой билет с прописанным удалением от берега 5 км, но тебе все равно напишут: два. Права на МП. Паспорта участника похода с копиями. Судовая роль. План похода.

И что, думаешь что радостно попёрдывая маслом в чистейшие воды Чёрного моря ты поплывёшь путями генуэзских работорговцев? Как бы не так.

Прежде чем выйти в море, за четыре часа до выхода ты, мамкин пират должен позвонить пограничникам, и сообщить, что выходишь в море тропой грабежей и убийств.

Если забудешь — велика вероятность, что прилетит наряд морских карателей и тебя накажут (вплоть до ареста судна, а штраф — как полагается впендюрят).

После того, как ты дотусил, порыбачил, и загорел себя и семейство — ты приходишь на берег, и снова звонишь пограничникам. Сообщая что больше сегодня в море ты не выйдешь.

И только после этого ты можешь накатить, и уснуть под звуки крымского прибоя.

Самое смешное из этого, что на мотолодке народ пишет, что при незалэжной Неньке этот маразм отменили, но как только Россия восстановила справедливость — просто Уасилий снова должен пострадать и потрахаться.

Такие дела, амигос.