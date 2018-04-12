Под Воронежем начались поиски упавшего самолета

— Поиски Як-130 начались в районе села Большие Алабухи, туда направлены 10 человек на двух лодках, — рассказала заместитель главы администрации Грибановского района Наталья Бондарева

Напомним, выполнявший тренировочный полет Як-130 с Борисоглебской авиабазы ВКС России упал около 9.40. В самолете находились два пилота Краснодарского высшего военного училища летчиков. Командир экипажа доложил на землю о критической неисправности, руководитель полетов приказал катапультироваться.

Летчики благополучно спустились на землю и вышли на связь, опасности для их жизни нет. Один из пилотов получил травму ноги, экипаж доставлен в твоенный госпиталь.

Самолет упал в безлюдной местности, не причинив вреда. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ системы управления.

Як-130 — новейший учебно-боевой самолет ВКС России. Поставки в войска начались в 2013 году. Благодаря широкому применению цифровых технологий самолет может имитировать поведение в воздухе различных типов летательных аппаратов: от истребителя до штурмовика. В войсках Яу-130 прозвали «летающим компьютером». За время эксплуатации зарегистрировано пять аварий и два происшествия с самолетом. В двух случаях причиной ЧП стал отказ системы управления.