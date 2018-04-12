Ещё
Боевой самолет занялся высшим пилотажем над центром Волгограда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевой самолет занялся высшим пилотажем над центром Волгограда 

v1.ru 50 минут назад
Фото: v1.ru
В небе над Волгоградом сегодня, 12 апреля, неожиданно для горожан показался военный истребитель. Самолет пролетел над городом на большой скорости, выполнив в воздухе фигуры высшешго пилотажа.
Около получаса назад волгоградцы, находившиеся в центре Волгограда, услышали оглушительный шум. Многие слышали звук, схожий с тем, который издают истребители, в Ворошиловском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах. Самого самолета большинство разглядеть не успели.
— Слышали только шум, — говорят волгоградцы в социальных сетях. — Но ничего не было видно. Неужели парад 9 мая будет проходить тоже с авиацией? Было бы хорошо.
Почти сразу видео с истребителем появилось в телеграм-канале «Аллея Героев». На кадрах видно, как истребитель исполняет в воздухе элементы высшего пилотажа.
В пресс-службе Южного военного округа пока затрудниилсь объяснить появление истребителя в волгоградском небе. Кто и зачем нагрянул в Волгоград, сейчас выясняют. Относительно участия авиации в параде сказали следующее:
— Пока не решено, будут ли участвовать самолеты во время парада 9 мая. Если решится, что будут, то тренировки начнутся в конце апреля-начале мая.
v1.ru: последние новости
В Волжском пожарные тушат огонь на выставке военной техники В Волгограде начинаются общестроевые занятия с участниками парада Победы Под Волгоградом военные бурили и бомбили лед
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода126
«Судный день» стал на минуту ближе57
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»56
Экс-президент США дал разумный совет Трампу130
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение