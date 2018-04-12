Боевой самолет занялся высшим пилотажем над центром Волгограда

В небе над Волгоградом сегодня, 12 апреля, неожиданно для горожан показался военный истребитель. Самолет пролетел над городом на большой скорости, выполнив в воздухе фигуры высшешго пилотажа.

Около получаса назад волгоградцы, находившиеся в центре Волгограда, услышали оглушительный шум. Многие слышали звук, схожий с тем, который издают истребители, в Ворошиловском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах. Самого самолета большинство разглядеть не успели.

— Слышали только шум, — говорят волгоградцы в социальных сетях. — Но ничего не было видно. Неужели парад 9 мая будет проходить тоже с авиацией? Было бы хорошо.

Почти сразу видео с истребителем появилось в телеграм-канале «Аллея Героев». На кадрах видно, как истребитель исполняет в воздухе элементы высшего пилотажа.

В пресс-службе Южного военного округа пока затрудниилсь объяснить появление истребителя в волгоградском небе. Кто и зачем нагрянул в Волгоград, сейчас выясняют. Относительно участия авиации в параде сказали следующее:

— Пока не решено, будут ли участвовать самолеты во время парада 9 мая. Если решится, что будут, то тренировки начнутся в конце апреля-начале мая.