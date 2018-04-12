Курская область. 87 спасателей задействованы в противопаводковых мероприятиях

За ситуацией следят оперативные группы муниципальных образований, местных пожарно-спасательных гарнизонов и беспилотные летательные аппараты

Для мониторинга обстановки по безаварийному пропуску паводковых вод за сутки были привлечены 87 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 8 единиц техники.

Курске на переправах задействованы 6 единиц автомобильной техники, 4 плавательных средства и 14 человек личного состава.

Кроме того, за ситуацией следят оперативные группы муниципальных образований, местных пожарно-спасательных гарнизонов и беспилотные летательные аппараты.