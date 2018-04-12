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Курская область. 87 спасателей задействованы в противопаводковых мероприятиях
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Курская область. 87 спасателей задействованы в противопаводковых мероприятиях 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
За ситуацией следят оперативные группы муниципальных образований, местных пожарно-спасательных гарнизонов и беспилотные летательные аппараты
Для мониторинга обстановки по безаварийному пропуску паводковых вод за сутки были привлечены 87 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 17 человек и 8 единиц техники.
В Курске на переправах задействованы 6 единиц автомобильной техники, 4 плавательных средства и 14 человек личного состава.
Кроме того, за ситуацией следят оперативные группы муниципальных образований, местных пожарно-спасательных гарнизонов и беспилотные летательные аппараты.
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