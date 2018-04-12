«Уралвагонзавод» рассекретил «Деривацию ПВО»

"Уралвагонзавод" рассекретил облик зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация ПВО». Государственные испытания модуля планируется начать уже в текущем году, сообщил на выставке Defexpo India 2018 гендиректор корпорации Александр Потапов

На данный момент точно известно, что машину, разработанную нижегородской компанией «Буревестник», поставили на шасси от новейшей БМП-3, усилив при этом блоками динамической защиты. Также она имеет необитаемый автоматический боевой модуль. Прочие характеристики по-прежнему остаются тайной.

"Комплекс универсален. Он служит для уничтожения воздушных, легкобронированных наземных и надводных целей, а также живой силы, в том числе — укрытой в зданиях или сооружениях легкого типа", — подчеркивают на УВЗ.

В состав «Деривации ПВО» входит собственно сама боевая машина со скорострельной пушкой высокой баллистики и повышенной точностью стрельбы. Кроме того — транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также — комплект боеприпасов.

Арсенал комплекса, помимо штатных 57-мм снарядов от автоматической зенитной пушки С-60, осколочно-трассирующих ОР-281У и бронебойных БР-281У, составляют принципиально новые снаряды — многофункциональный с дистанционным взрывателем и управляемый артиллерийский.

Зенитно-ракетный комплекс способен работать в любое время суток и в любую погоду. Он недосягаем для систем оптического и радиоэлектронного противодействия. «Машина получает целеуказание как с центрального командного пункта, так и самостоятельно. Она способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели, — поясняют разработчики. — Для ликвидации каждой конкретной мишени индивидуально подбирается наиболее эффективный боеприпас».