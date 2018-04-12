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Зарубежным специалистам показали российские высокоэффективные снаряды
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Зарубежным специалистам показали российские высокоэффективные снаряды 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Техмаш привез на выставку Defexpo India-2018 боеприпасы для реактивной артиллерии Сухопутных войск и авиации.
На Межународной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2018 концерн «Техмаш» представил пять снарядов, разработанных на базе НПО «Сплав»: для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а также неуправляемую авиационную ракету, сообщили в пресс-службе компании.
«Стоит отметить реактивный снаряд 9М531 к системе «Смерч» с кассетной головной частью, содержащей 646 кумулятивно-осколочных боевых элементов. Они способны пробить броню толщиной 120 мм», — рассказали в концерне.
Этот боеприпас, калибра 300 мм, предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы и легкобронированной техники. Максимальная дальность стрельбы составляет 90 км.
В компании отметили, что «Смерч» — первая в мире реактивная система залпового огня, использующая снаряды с системой угловой стабилизации и коррекции дальности стрельбы.
«Отличительной особенностью снарядов является наличие системы управления полетом, корректирующей траекторию движения по тангажу и рысканию. За счет применения этой системы кучность стрельбы «Смерча повысилась в 3 раза, а точность — в 2 раза, что приблизило ее по этим показателям к артиллерийским орудиям», — пояснили в Техмаше.
В Индии также представили два снаряда калибра 122 мм к реактивной системе «Град» — 9М22У и 9М217.
Первый — неуправляемый реактивный осколочно-фугасный снаряд способен бить на расстоянии до 20 км и предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей и командных пунктов.
Второй снаряд — с самоприцеливающимися боевыми элементами — предназначен для поражения бронированной техники. Максимальная дальность его полета составляет 18,5 км.
«Боевые элементы боеприпаса пробивают броню толщиной 60-70 мм. Температурный диапазон боевого применения обоих снарядов составляет от -50 до +50 С°», — сообщили в компании.
Помимо этого, на выставке показали реактивный снаряд для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, который способен поражать цель объемно-детонирующим подрывом на расстоянии до 6 км.
«Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Основные поражающие факторы — высокотемпературное поле и ударная волна — распространяются на площади до 40 000 квадратных метров», — рассказали в концерне «Техмаш».
Экспонируется на Defexpo India-2018 и неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью.
«Она предназначена для уничтожения одиночных и групповых целей — живой силы, небронированной и легкобронированной техники. Кроме того, ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток», — пояснили специалисты.
По их словам, ракета позволяет выполнять боевые операции самолетам и вертолетам фронтовой армейской авиации.
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