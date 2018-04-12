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Мотодельталет задействуют в учениях по пропуску половодья в Коломне 13 апреля
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Мотодельталет задействуют в учениях по пропуску половодья в Коломне 13 апреля 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Подмосковье готовится к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья, 13 апреля 2018 года на территории городского округа Коломна состоятся учения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
«На базе МБУ «Конькобежный центр „Коломна“ состоятся тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Главного управления МЧС России по Московской области, Государственного казенного учреждения Московской области „Московская областная противопожарно-спасательная служба“, — говорится в сообщении.
По замыслу учений, на территории Коломенского городского округа из-за интенсивного таяния льда и снега уровень воды в реке Оке поднялся на 105 метров по Балтийской системе, в результате чего возникла угроза подтопления ряда населенных пунктов.
В ходе учений будут отработаны элементы ведения воздушной разведки и спасения людей с использованием беспилотных летательных аппаратов, мотодельталета „Пилот-6“ и гидросамолета Л-4, действия администрации городского округа по организации пунктов временного размещения и эвакуации в них пострадавшего от паводка населения, действия сотрудников различных служб по устранению аварии на электроподстанции, откачке воды из затопленных зданий, проведения анализа питьевой воды, восстановлению телефонной связи, устранению разлива нефтепродуктов, проведению взрывотехнических работ для устранения ледовых заторов.
»В рамках учения состоятся выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности и при губернаторе Московской области и смотр готовности сил и средств Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для ликвидации ЧС в период весеннего половодья», — добавляется в сообщении.
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