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Первая управляемая планирующая парашютно-грузовая система создается в России
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Первая управляемая планирующая парашютно-грузовая система создается в России 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Система позволит доставлять грузы массой от трех до четырех тонн в том числе в труднодоступные районы.
Холдинг «Технодинамика» создает первую в России управляемую планирующую парашютно-грузовую систему УПГС-4000 для десантирования специализированных грузов из самолетов семейства Ил-76, говорится в сообщении компании.
Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» специалистами Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал».
Точность полета и посадки обеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования. Речь идет как о различных как военных, так гражданских грузов.
Погрузка системы в Ил-76 и ее десантирование происходит с использованием исключительно штатного десантно-транспортного оборудования самолета.
В сообщении предприятия говорится, что технический проект системы утвержден, а ее серийные поставки планируется начать в 2021 году.
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