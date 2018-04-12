Первая управляемая планирующая парашютно-грузовая система создается в России

Система позволит доставлять грузы массой от трех до четырех тонн в том числе в труднодоступные районы.

Холдинг «Технодинамика» создает первую в России управляемую планирующую парашютно-грузовую систему УПГС-4000 для десантирования специализированных грузов из самолетов семейства Ил-76, говорится в сообщении компании.

Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» специалистами Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал».

Точность полета и посадки обеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования. Речь идет как о различных как военных, так гражданских грузов.

Погрузка системы в Ил-76 и ее десантирование происходит с использованием исключительно штатного десантно-транспортного оборудования самолета.

В сообщении предприятия говорится, что технический проект системы утвержден, а ее серийные поставки планируется начать в 2021 году.