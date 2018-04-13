СМИ: сирийская армия обнаружила лабораторию и отравляющие вещества в Восточной Гуте

ТАСС , 13 апреля. Сирийские военнослужащие в ходе проведения операции по зачистке местности в районе Эфтерис в Восточной Гуте обнаружили химическую лабораторию по производству различных ядовитых веществ. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA со ссылкой на сирийский военный источник. По его данным, боевики, покинувшие этот район, располагали необходимым оборудованием и материалами для производства отравляющих газов.

Как отмечает агентство, правительственные силы в ходе освобождения Восточной Гуты обнаружили в марте несколько таких лабораторий и цехов на территории, которая находилась под контролем бандформирований.