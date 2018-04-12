Разработчик показал облик российской подлодки будущего

У «Малахита» есть опыт размещения облика подлодок будущего — так в 90-х годах в журнале «Гангут» появилось изображение будущей субмарины «Ясень», оказавшееся весьма точным, пишет Warhead.

О том, что облик АПЛ «Хаски» сформирован, стало известно в конце 2017 года. Субмарину оснастят роботами, способными работать как в воде, так и на суше, и самым современным вооружением — в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

— Судя по постеру, пусковые установки ракет располагаются в носовом и среднем отсеках корабля. В носовой части используется, вероятно, «лодочная» модификация универсальной пусковой установки на восемь крылатых ракет «Калибр», — считает научный редактор Warhead Илья Крамник.

В средней части субмарины изображены восемь крышек, под которыми также скрываются пусковые установки. Если учесть унификацию проекта с АПЛ «Ясень», то под каждой может быть размещен контейнер на четыре «Оникса»/"Циркона" или пять «Калибров». Таким образом арсенал подлодки составит 40-48 крылатых ракет разных типов.

В носовой части художник изобразил крышки торпедных аппаратов, однако вряд ли это они — учитывая размещение в первом отсеке ракет, запасные торпеды там хранить просто негде. Скорее всего, в носу размещены контейнеры для запуска ложных целей — выполненных в габарите торпеды шумовых имитаторов подводной лодки. А сами торпеды, аналогично «Ясеню», размещены побортно в средней части корпуса. Либо применена еще более революционная технология: торпеды сбрасываются вниз подобно тому, как пускают ракеты стратегические бомбардировщики.

Обращает на себя внимание ограждение выдвижных устройств (в просторечии рубка) — оно угловатое и непривычной формы для меньшей радиолокационной заметности корабля в надводном положении. Носовые горизонтальные рули, похоже, сделаны выдвижными, в нижней части носа есть загадочный выступ — возможно, это антенна гидроакустического комплекса. Другие антенны ГАК размещены на корпусе корабля.

Кормовая часть с заключенным кольцевой обтекатель гребным винтом явно унифицирована с «Ясенями».

— Главный вопрос — когда всю эту красоту начнут строить? Предположим, что года через два-три, — резюмирует Крамник.