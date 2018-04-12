Российский «Дрок» станет новым словом в самоходной артиллерии

В качестве основы выбран бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» К-4386. Он обладает прекрасными характеристиками маневренности и надежной броневой защитой. При весе в 14 т, благодаря двигателю в 350 л.с., способен разгоняться до 100 км/ч и совершать марш-броски на расстояние до 1200 км.

На крыше боевой машины установят боевой модуль с 82-мм минометом, который способен вести огонь на дальность до 6000 м. При этом минимальная дистанция поражения целей составляет 100 м.

Самоходка обладает рекордной скорострельностью, за одну минуту она готова обрушить на противника 12 мин. А всего в боекомплект, находящийся на борту, их входит четыре десятка.

По некоторым данным, предусмотрена возможность демонтажа миномета и его применение отдельно в случае необходимости. Экипаж самоходки состоит из 4 человек.

Для самообороны «Дрок» вооружен пулеметом, который может монтироваться в башне или в дистанционно-управляемом боевом модуле.

Также предусмотрена установка комплекса оптикоэлектронного противодействия, который в случае необходимости сможет укрыть САУ плотным аэрозольным облаком и защитить от атакующих высоточных боеприпасов.

По мнению военных экспертов, принятие на вооружение 2С41 позволит резко увеличить огневую мощь и мобильность артиллерийских средств батальонного звена.