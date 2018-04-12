Ещё
Российский «Дрок» станет новым словом в самоходной артиллерии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Судный день» стал на минуту ближе
«Судный день» стал на минуту ближе

Российский «Дрок» станет новым словом в самоходной артиллерии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В качестве основы выбран бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ» К-4386. Он обладает прекрасными характеристиками маневренности и надежной броневой защитой. При весе в 14 т, благодаря двигателю в 350 л.с., способен разгоняться до 100 км/ч и совершать марш-броски на расстояние до 1200 км.
На крыше боевой машины установят боевой модуль с 82-мм минометом, который способен вести огонь на дальность до 6000 м. При этом минимальная дистанция поражения целей составляет 100 м.
Самоходка обладает рекордной скорострельностью, за одну минуту она готова обрушить на противника 12 мин. А всего в боекомплект, находящийся на борту, их входит четыре десятка.
По некоторым данным, предусмотрена возможность демонтажа миномета и его применение отдельно в случае необходимости. Экипаж самоходки состоит из 4 человек.
Для самообороны «Дрок» вооружен пулеметом, который может монтироваться в башне или в дистанционно-управляемом боевом модуле.
Также предусмотрена установка комплекса оптикоэлектронного противодействия, который в случае необходимости сможет укрыть САУ плотным аэрозольным облаком и защитить от атакующих высоточных боеприпасов.
По мнению военных экспертов, принятие на вооружение 2С41 позволит резко увеличить огневую мощь и мобильность артиллерийских средств батальонного звена.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Великобритания отказалась участвовать в ударе по Сирии Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность суверенитета Сирии В парламенте РФ пообещали ответ в случае нанесения США удара по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода120
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»50
Экс-президент США дал разумный совет Трампу153
«Судный день» стал на минуту ближе15
Полет самолета «Судного дня» засекретили11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
29:44
Захарова иронично прокомментировала действия Британии
Политика
00:40
Митрохин высказался о праймериз по кандидату в мэры
Политика
03:33
Австралия обратилась к РФ по Сирии
В мире Политика
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
00:43
В Москве стало меньше долгостроев
Новости Москвы Недвижимость
01:04
Москвичам анонсировали возвращение тепла
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение