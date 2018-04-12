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Один из пилотов упавшего Як-130 получил травму при катапультировании
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Один из пилотов упавшего Як-130 получил травму при катапультировании 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: riavrn.ru
Во время катапультирования один из пилотов упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 получил травму ноги, второй не пострадал, передает ТАСС.
По словам дежурного врача подстанции скорой помощи в Грибановской районной больнице, бригада скорой помощи выезжала, но за катапультировавшимися летчиками приехали военные медики из Борисоглебска, где находится авиаучилище. «Состояние у одного пилота нормальное, удовлетворительное, у него ничего нет, у второго — рваные раны ноги», — сказала врач.
Как сообщалось ранее, утром в четверг в районе села Большие Алабухи в Грибановском районе Воронежской области потерпел аварию Як-130, пилоты катапультировались.
На поиски самолета, упавшего в воду весеннего паводка, на двух лодках направились 10 человек от администрации села Большие Алабухи. Самолет пока обнаружить не удалось.
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