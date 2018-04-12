Один из пилотов упавшего Як-130 получил травму при катапультировании

Во время катапультирования один из пилотов упавшего в Грибановском районе Воронежской области самолета Як-130 получил травму ноги, второй не пострадал, передает ТАСС

По словам дежурного врача подстанции скорой помощи в Грибановской районной больнице, бригада скорой помощи выезжала, но за катапультировавшимися летчиками приехали военные медики из Борисоглебска , где находится авиаучилище. «Состояние у одного пилота нормальное, удовлетворительное, у него ничего нет, у второго — рваные раны ноги», — сказала врач.

Как сообщалось ранее, утром в четверг в районе села Большие Алабухи в Грибановском районе Воронежской области потерпел аварию Як-130, пилоты катапультировались.

На поиски самолета, упавшего в воду весеннего паводка, на двух лодках направились 10 человек от администрации села Большие Алабухи. Самолет пока обнаружить не удалось.