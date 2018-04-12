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Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
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Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЧЕННАИ (Индия), 12 апр — РИА Новости. Переговоры по поставкам Россией Индии зенитных ракетных систем противовоздушной обороны С-400 затягиваются, так как стороны не могут договориться о цене, сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.
"С партнерами обсуждены и согласованы все технические вопросы. Находимся на этапе коммерческих переговоров. Переговорный вопрос по столь чувствительному вопросу, как цена, может занять время в связи с тем, что С-400 — новейшая, не имеющая аналогов в мире система, которая априори не может быть дешевой. Соответственно, потребуется время на согласование ценовых параметров контракта индийской стороной", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.
"Надеемся подписать данный контракт в этом году", — добавил он.
Межправсоглашения по поставкам и ЗРК С-400 «Триумф» были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.
С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.
Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.
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