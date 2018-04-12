Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены

"С партнерами обсуждены и согласованы все технические вопросы. Находимся на этапе коммерческих переговоров. Переговорный вопрос по столь чувствительному вопросу, как цена, может занять время в связи с тем, что С-400 — новейшая, не имеющая аналогов в мире система, которая априори не может быть дешевой. Соответственно, потребуется время на согласование ценовых параметров контракта индийской стороной", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

"Надеемся подписать данный контракт в этом году", — добавил он.

Межправсоглашения по поставкам и ЗРК С-400 «Триумф» были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.

С-400 «Триумф» — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.