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Бальбек назвал Турчинова невеждой после его заявлений о Крыме 2014 года
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Бальбек назвал Турчинова невеждой после его заявлений о Крыме 2014 года 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек (ЕР) назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова невеждой в военных вопросах после его заявлений о том, почему Украина не могла сохранить Крым в 2014 году.
Как ранее заявил в интервью украинскому изданию «Гордон» Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента страны, Украина тогда не могла сохранить Крым в своем составе, поскольку, по его словам, украинские военные якобы «находились в полном окружении превосходящих сил противника».
"Заявление Турчинова о причинах сдачи Крыма в 2014 году — это монолог невежды в военных вопросах. Политик, курирующий национальную безопасность, даже не имеет понятия о численности воинских подразделений и мыслит тактическими приемами времён Александра Македонского", — сказал Бальбек РИА Новости.
"Александр Турчинов сетует на то, что не разбил российскую армию в Крыму — он, наверное, думает, что войска, как и в древности, дерутся «стенка на стенку»? И если 19-тысячную российскую группировку, большую часть которой на тот момент составлял корабельный состав, он называет армией, — то любой военный преподаватель поставил бы ему «неуд» по предмету тактика и публично обозвал бы неучем", — заключил российский депутат.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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