Бальбек назвал Турчинова невеждой после его заявлений о Крыме 2014 года

Как ранее заявил в интервью украинскому изданию «Гордон» Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента страны, Украина тогда не могла сохранить Крым в своем составе, поскольку, по его словам, украинские военные якобы «находились в полном окружении превосходящих сил противника».

"Заявление Турчинова о причинах сдачи Крыма в 2014 году — это монолог невежды в военных вопросах. Политик, курирующий национальную безопасность, даже не имеет понятия о численности воинских подразделений и мыслит тактическими приемами времён Александра Македонского ", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Александр Турчинов сетует на то, что не разбил российскую армию в Крыму — он, наверное, думает, что войска, как и в древности, дерутся «стенка на стенку»? И если 19-тысячную российскую группировку, большую часть которой на тот момент составлял корабельный состав, он называет армией, — то любой военный преподаватель поставил бы ему «неуд» по предмету тактика и публично обозвал бы неучем", — заключил российский депутат.