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Утвержден техпроект первой в России планирующей грузовой системы для Ил-76
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Утвержден техпроект первой в России планирующей грузовой системы для Ил-76 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Военное обозрение
Комиссия Минобороны утвердила технический проект первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования грузов из самолетов Ил-76, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Разработку в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Горизонталь-4000» ведут специалисты Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех»).
«В настоящий момент комиссией заказчика утвержден технический проект УПГС-4000. Система является универсальной — она способна десантировать с высокой точностью грузы различных видов — как военные, так и гражданские», — передает ТАСС слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова.
Он добавил, что серийные поставки системы в интересах Минобороны планируется начать в 2021 году.
УПГС-4000 способна точно доставлять грузы полетной массой от до четырех тонн даже в труднодоступные районы. Точность полета и посадкиобеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования.
Напомним, 5 марта начальник воздушно-десантной подготовки — замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков сообщил, что парашютную систему для десантирования личного состава с полным вооружением и снаряжением начнут разрабатывать для ВДВ в 2018 году.
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