Утвержден техпроект первой в России планирующей грузовой системы для Ил-76

Комиссия Минобороны утвердила технический проект первой в России управляемой планирующей парашютно-грузовой системы УПГС-4000 для десантирования грузов из самолетов Ил-76, сообщили в пресс-службе Ростеха.

«В настоящий момент комиссией заказчика утвержден технический проект УПГС-4000. Система является универсальной — она способна десантировать с высокой точностью грузы различных видов — как военные, так и гражданские», — передает ТАСС слова индустриального директора кластера вооружений Ростеха Сергея Абрамова

Он добавил, что серийные поставки системы в интересах Минобороны планируется начать в 2021 году.

УПГС-4000 способна точно доставлять грузы полетной массой от до четырех тонн даже в труднодоступные районы. Точность полета и посадкиобеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования.