Ростех создает первую управляемую планирующую парашютно-грузовую систему

УПГС-4000 способна точно доставлять грузы полетной массой от 3 до 4 тонн, в том числе в самые труднодоступные районы. Разработка ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Горизонталь-4000» специалистами Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех).

Система является универсальной — она способна десантировать с высокой точностью грузы различных видов — как военные, так и гражданские. Например, позволит доставлять в зоны стихийных бедствий гуманитарные грузы Сергей Абрамов , индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех

«Серийные поставки системы в интересах Минобороны планируется начать в 2021 году. В настоящий момент комиссией заказчика утвержден технический проект УПГС-4000. Система является универсальной — она способна десантировать с высокой точностью грузы различных видов — как военные, так и гражданские. Например, позволит доставлять в зоны стихийных бедствий гуманитарные грузы весом в несколько тонн. Точность полета и посадки при этом обеспечивается с помощью автоматического управления и навигационного оборудования, которым оснащена система», — прокомментировал индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

«Особенность выполненных работ по ОКР «Горизонталь-4000» заключается в том, что на этапе технического проекта были созданы макетные образцы составных частей УПГС-4000 — система автоматического управления, управляемая планирующая парашютная система, парашютная платформа, максимально приближенные к реальным. Информация, полученная в ходе проведения стендовых, примерочных, копровых, ветровых и летных испытаний этих макетов, позволила «Универсалу» уточнить схемно-конструктивные решения и выполнить корректирующие мероприятия для повышения функциональности изделия УПГС-4000, — отметил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков

Одним из важных технических решений в «Горизонтали-4000» является наличие средств, обеспечивающих транспортирование и высокую мобильность снаряженной УПГС-4000. Благодаря им систему можно перевозить, в том числе по грунтовым дорогам, без вспомогательных транспортных платформ. Погрузка «Горизонтали» в Ил-76 и ее десантирование происходит с использованием исключительно штатного десантно-транспортного оборудования самолета.

Комбинированная парашютная система обеспечивает управляемый планирующий полет УПГС-4000 с последующим снижением на посадочной парашютной системе.

Система автоматического управления, входящая в состав УПГС-4000, имеет защиту от средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника. При этом средства связи этой системы позволяют удаленно вносить изменения в полетное задание для корректировки заданной точки приземления.

Парашютная платформа позволяет разместить широкую номенклатуру специальных грузов в диапазоне полетных масс и обеспечивает их мягкую посадку при приземлении.