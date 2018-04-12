Новейший ледокол «Илья Муромец» вышел на ледовые испытания 

Новый ледокол "Илья Муромец", который вошел в состав Северного флота, вышел на ледовые испытания. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, испытания пройдут в районах Карского моря.
Часть своего маршрута «Илья Муромец» пройдет по Северному морскому пути и вокруг островов арктических архипелагов. Кроме испытаний, экипаж оценит возможности использования надводных сил флота в данных районах ранней весной. После выполнения задания ледокол вернется в место своего базирования — порт Мурманск.
Дизель-электрический ледокол «Илья Муромец» относится к проекту 21180. Он предназначен для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ РФ. Будет заниматься проводкой кораблей и гражданских судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра, перевозить грузы, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях.
Ледокол построили на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Флаг вспомогательного флота на судне подняли 30 ноября 2017 года. Длина ледокола — — 85 метров, ширина — 20. Дальность плавания — 9 тысяч миль, автономность — два месяца. Экипаж — 32 человека.